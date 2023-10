Marko verdedigt Perez: "Hij heeft een contract voor 2024"

Sergio Perez beleefde een horrorweekend voor de ogen van zijn landgenoten in Mexico. Al na één bocht zat zijn thuisrace er op en de teleurstelling was enorm. Perez staat onder grote druk bij Red Bull Racing, maar volgens Helmut Marko hoeft hij zich voorlopig geen zorgen te maken.

Perez gaf alles in zijn korte race. De Mexicaan had een geweldige start en in het slipstream-duel naar de eerste bocht koos hij positie aan de buitenkant van de baan. Naast hem reden Max Verstappen en Charles Leclerc en laatst genoemde kon nergens meer heen. De Monegaskische Ferrari-coureur tikte de achterband van Perez aan en de Red Bull veranderde voor een paar tellen in een ruimteschip. De landing was daarna hard en de race van Perez was voorbij.

Race-incident

De teleurstelling droop van het gezicht van Perez af en op de tribunes was een soort collectieve zucht van verdriet te horen. Red Bull-adviseur Helmut Marko steekt zijn coureur in gesprek met Sky een hart onder de riem: "Het was een race-incident, dat kan gewoon gebeuren. Hij zag een kans en hij zat aan de buitenkant van Leclerc. Hij wilde daarna naar binnen sturen en je kan hem niets verwijten. Jammer dat we negentien punten zijn verloren op Hamilton."

Contract

Ook nu werd er weer gesproken over de toekomst van Perez bij het team van Red Bull. Hij staat onder druk, maar Marko wil hier helemaal niets van weten: "Hoe vaak moet ik dit nu nog gaan herhalen? Checo heeft een contract voor 2024 en we houden hem daar ook aan. Tot en met de eerste ronde van de race reed hij echt een geweldig weekend en ik weet echt zeker dat hij anders op het podium had gestaan."