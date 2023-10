Marko vol zelfvertrouwen: "Heeft Ferrari in de race niets aan"

Tot verbazing van velen werd de pole in Mexico niet gepakt door Max Verstappen, maar door Charles Leclerc. De Monegask was net iets sneller dan zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Red Bull-adviseur Helmut Marko had deze overheersing van Ferrari niet zien aankomen en hij zoekt naar antwoorden.

Verstappen gold in Mexico als de grote favoriet voor de pole position. De Nederlander had de snelste tijd genoteerd in de eerste drie vrije trainingen en er leek geen enkele echte uitdager te zijn voor hem. In de kwalificatie was het echter een ander verhaal, want de Ferrari's vlogen in het derde en beslissende gedeelte van de kwalificatie. Al in de eerste run reden Leclerc en Sainz hun pijlsnelle tijden. Tijdens hun tweede poging konden ze zichzelf ook niet meer verbeteren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had niet zien aankomen dat de Ferrari's zo snel zouden zijn in de kwalificatie. De Oostenrijker krabbelde zich achter zijn oren en in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports ging hij op zoek naar antwoorden: "Ze zullen met het volledige vermogen moeten hebben gereden. Dat moet wel! We kunnen geen andere verklaring vinden, maar het is wel zo dat je daar in de race niet echt ver mee gaat komen."