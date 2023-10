Leclerc zag pole niet aankomen: "Onze pace is goed"

Tot zijn eigen verbazing greep Charles Leclerc zojuist de pole position in Mexico. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een geweldige tijd waaraan niemand kon tippen. Leclerc hoeft zich ook niet bij de stewards te melden en hij was dan ook enorm tevreden met zijn poletijd.

Ferrari leek vrijwel het hele weekend niet in de buurt te komen van de Red Bulls, maar in de kwalificatie was het echter een compleet andere situaties. Terwijl de Mercedessen tegenvielen, grote verrassing Alexander Albon niet uit de verf kwam en Max Verstappen de pitlane blokkeerde, gingen Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz als de brandweer. Ze reden snelle tijden in de eerste run en daarna kon niemand dat meer verbeteren.

Onverwachts

Na afloop van de kwalificatie was de verbazing van het gezicht van Lecerc af te lezen. Hij had de pole niet zien aankomen en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Twee poles op rij, dat had ik zeker niet verwacht! Ik had echt niet verwacht dat ik vandaag op pole zou staan. We dachten na de derde vrije training echt dat we pace te kort zouden komen. Op een of andere manier ging alles goed en op de nieuwe banden wonnen we veel tijd."

Zege

Morgen zal Leclerc op jacht moeten gaan naar de zege. Dat wordt niet makkelijk, want de Monegask zakte vorige week in Austin ook kansloos door het veld. Hij focust zich dan ook al op de race: "Ik focus mij nu al op de race van morgen. We hebben al veel poles gehad, maar we moeten het nu omzetten in een zege. Dat wordt heel erg moeilijk, maar we moeten ons vooral op onszelf focussen. We hebben het hele weekend al een goede pace. Ik weet niet of het genoeg is voor de winst, maar we gaan ons best doen."