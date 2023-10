Vader Perez prijst Red Bull: "Marko is de beste supporter in de wereld"

Sergio Perez staat dit weekend in Mexico in het middelpunt van de aandacht. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur staat onder druk, maar bij het team wil men niet van hem af. Zijn vader is zelfs enorm enthousiast en hij looft Helmut Marko en Max Verstappen.

In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten over de toekomst van Perez rond. Zo zou zijn plekje bij Red Bull onder druk staan, zou hij met pensioen gaan en zou zijn band met Red Bull niet zo goed zijn. Teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko gaven al aan dat Perez gewoon zijn contract gaat uitdienen. De Mexicaan staat nog tot en met 2024 onder contract bij Red Bull, wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk.

Tien jaar

Zijn vader Antonio Perez Garibay heeft in ieder geval veel vertrouwen in een langdurige toekomst bij Red Bull. Perez senior is enorm tevreden met de huidige situatie en hij spreekt zich uit bij ORF: "Dit is de beste relatie die Checo ooit heeft gehad met een teamgenoot in de Formule 1. Checo zal nog zeker tien jaar samen met Max voor dit team rijden, misschien wint hij in die tien jaar wel een wereldtitel. Ik vind het mooi dat mijn zoon strijdt met de beste coureur in de wereld. Momenteel hebben we het dan over Max Verstappen."

Marko

Ook Helmut Marko mag op veel complimenten van Perez Garibay rekenen. De Oostenrijker stond onder druk nadat hij zich zeer negatief had uitgelaten over Perez. Diens vader is echter enorm happy met Marko: "Hij is de beste, de beste supporter in de wereld die Checo zich kan wensen. Hij heeft een winnaarsmentaliteit en hij pusht Checo. Ik houd daarvan en ik houd van dr. Marko. De Mexicanen hebben respect voor hem en voor de familie Verstappen. Ze zijn welkom hier."