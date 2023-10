Verstappen onthult: "Beveiligers heb ik zelf geregeld"

Max Verstappen wordt dit weekend in Mexico geschaduwd door een aantal beveiligers. Red Bull-adviseur Helmut Marko bracht dit nieuws voorafgaand het raceweekend naar buiten en sindsdien is de zaak onderwerp van gesprek. Verstappen geeft aan dat hij dit zelf heeft geregeld en dat het helemaal niet vreemd is.

Verstappen is niet bepaald geliefd in Mexico. De Nederlander is wel de teamgenoot van thuisrijder Sergio Perez, maar sinds hij vorig jaar in Brazilië een teamorder weigerde, is hij niet populair meer in Mexico. Vorige week in Austin was dit al merkbaar toen hij werd uitgefloten door een aantal Mexicaanse fans. Het was dan ook niet vreemd toen Marko bekend maakte dat Verstappen dit weekend gezelschap zal krijgen van een aantal beveiligers.

Maar, nu blijkt dat Red Bull deze keuze helemaal niet heeft gemaakt. Voorafgaand de eerste vrije training geeft Verstappen namelijk aan dat hij zelf deze keuze heeft gemaakt. De Nederlander legt het uit aan Viaplay: "Die heb ik zelf geregeld. Dat gaat niet via het team en het gebeurt wel vaker. Het is nu wel de eerste keer in Mexico, maar daar hoeven we niet zoveel tijd aan te besteden. Aan het einde van 2022 waren er misschien wel een paar mensen boos. Voor de rest is het een normale procedure en het hoort er in bepaalde landen gewoon bij."