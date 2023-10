Marko verwacht zege van Verstappen in Mexico

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico op jacht naar zijn zoveelste zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt als de grote favoriet voor de overwinning en ook bij zijn team heeft men hoge verwachtingen. Ook Helmut Marko verwacht veel van Verstappen in Mexico.

De Nederlander is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. Hij heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij heeft nu vijftig Grands Prix in zijn gehele loopbaan gewonnen. Verstappen heeft zijn derde wereldtitel ook al op zak, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. Afgelopen weekend schreef hij op redelijk indrukwekkende de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam en dat resultaat wil hij graag herhalen in Mexico.

Bij Verstappens werkgever Red Bull Racing verwacht men ook weer veel van hem. Teamadviseur Helmut Marko lijkt zelfs al van een zege van Verstappen uit te gaan. In gesprek met zijn landgenoten van ORF spreekt de Oostenrijkse teamadviseur zich uit: "Max was altijd al snel in Mexico, dus we verwachten nu ook topklassering van hem. Verder gaat het om het achterhalen van eerst Prost en dan Vettel in de lijst van de meeste zeges ooit. Dat is ons doel en natuurlijk is het al een geweldig seizoen."