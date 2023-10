Perez heeft boodschap voor fans: "Steun het complete team van Red Bull"

Alle ogen zijn dit weekend gericht op Sergio Perez. De Red Bull Racing-coureur rijdt dit weekend zijn thuisrace en hij kan de steun verwachten van duizenden passionele Formule 1-fans. Perez wil dat het hele land niet alleen hem, maar ook zijn werkgever Red Bull zal steunen.

In de afgelopen maanden was er immers veel kritiek vanuit Mexico op een aantal Red Bull-kopstukken. Max Verstappen is na het negeren van een teamorder in Brazilië vorig jaar immers iets minder populair in Mexico. Vorige week in Austin was er al gefluit en boegeroep te horen toen hij op het podium stond. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich eerder dit jaar op onhandige wijze uit over Perez en ook hij is dus niet zo populair meer in het land.

Set-up

Perez heeft in ieder geval zin in de race in zijn thuisland. De Red Bull-coureur heeft zich zo goed mogelijk voorbereid en hij spreekt zich uit in zijn preview: "Mexico is voor mij het belangrijkste weekend van het seizoen en ik kan niet wachten op mijn thuisrace. De support in Austin was geweldig, dus ik kan mij niet eens voorstellen hoe het in Mexico zal zijn. Het wordt heel speciaal. We hebben een aantal goede stappen gezet met de auto, maar we hebben niet alles kunnen laten zien in Austin omdat we een paar foutjes hadden gemaakt met de set-up."

Steunen

Perez stond in de voorgaande jaren op het podium in Mexico en dat kunstje wil hij dit seizoen gaan herhalen. Daarnaast heeft hij een boodschap voor zijn fans: "Ik ben optimistisch voor dit weekend, we weten nu immers welke kant we op moeten gaan met de auto. We moeten nog wel een paar dingetjes regelen en dan kunnen we sterker terugkomen. Ik wil dat heel Mexico uitloopt om het complete team van Red Bull te steunen, niet alleen mij."