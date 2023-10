Red Bull regelt bodyguards voor Verstappen in Mexico

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico op jacht naar zijn recordbrekende zestiende zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft veel zin in de race in Mexico-Stad, maar de Mexicaanse fans zullen hem mogelijk iets minder hartelijk ontvangen. Helmut Marko onthult dat Verstappen dan ook extra beveiliging zal krijgen.

Verstappens Mexicaanse Red Bull-teamgenoot Sergio Perez is dit weekend de grote publiekslieveling. De fans staan vierkant achter Perez en dat betekent dan ook dat zijn rivalen en criticasters op een iets minder hartelijke ontvangst kunnen rekenen. Verstappen is niet zo enorm populair onder de Mexicaanse fans. Dit komt mede doordat hij vorig seizoen in Brazilië weigerde een teamorder uit te voeren. Perez reageerde toen woest, maar inmiddels is alles weer koek en ei tussen de twee.

Bij Red Bull willen ze er voor zorgen dat hun coureurs zich op een veilige wijze kunnen bewegen op en rondom het circuit. Fluitconcerten liggen in de lijn der verwachting, maar Helmut Marko wil voorkomen dat er andere dingen gebeuren. De Oostenrijkse teamadviseur laat aan F1-Insider weten dat Verstappen dit weekend twee beveiligers bij zich zal hebben: "Max wil dat zelf niet en hij is eigenlijk best relaxt, maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid over hem. We willen gewoon dat hij dit weekend veilig is."