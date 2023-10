Horner lacht om geruchten: "Braziliaans steentje zorgt voor golf in Europa"

Het team van Red Bull Racing stond in Austin in het middelpunt van de aandacht. De Oostenrijkse renstal was de hoofdrolspeler in een opvallende geruchtenstroom. Er werd gesuggereerd dat er een interne tweestrijd gaande zou zijn, maar alle kopstukken ontkennen dat. Christian Horner omschrijft het als een klein steentje dat een grote golf heeft veroorzaakt.

In het weekend voorafgaand de Amerikaanse Grand Prix meldde het Zuid-Amerikaanse medium O Globo dat het onrustig was binnen het team van Red Bull Racing. Volgens het medium was er een tweestrijd gaande tussen teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko. In Austin ontkenden Marko, Horner en stercoureur Max Verstappen de geruchten. Laatstgenoemde omschreef de verhalen zelfs als 'bullshit'.

Teambaas Christian Horner ziet de humor er wel van in. De Brit moest zich meerdere keren uitspreken over de zaak en in gesprek met Speedcafe legt hij het uit aan de hand van een metafoor: "Vandaag de dag kan je een steentje in de zee gooien in Brazilië en dan zorgt dat voor een enorme golf in Europa. Het laat wel zien dat er, met beide kampioenschappen op zak, niet zoveel meer is om over te praten, dus dan is het makkelijk om de situatie om te gooien. Helmut en ik hebben als sinds 1996 een goede relatie, niet is anders geworden."