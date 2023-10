Perez maakt indruk op Marko: "Kunnen betere prestaties verwachten"

Sergio Perez acteerde afgelopen weekend in Austin in de schaduw van zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. Perez reed een foutloze Grand Prix en hij werd uiteindelijk als vierde geklasseerd. Helmut Marko was te spreken over de prestaties van Perez en hij verwacht nu ook betere prestaties van de Mexicaan.

Door de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc vond Perez zichzelf op de vierde plaats terug in de eindrankschikking van de Amerikaanse Grand Prix. Hij was de race op de negende plaats gestart en hij reed een zeer stabiele wedstrijd waarin hij eigenlijk geen foutje maakte. Verstappen won de Grand Prix en daardoor sneeuwden de prestaties van Perez een beetje onder.

Hoogst haalbare

Red Bull-teamadviseur Helmut Marko had echter wel op de prestaties van Perez gelet. De Oostenrijkse adviseur was trots op Perez, want hij heeft een lastige periode achter de rug. In gesprek met de Duitstalige media was Marko tevreden: "De race van Perez was foutloos en zijn performance was over het algemeen heel netjes. Hij startte op de negende plaats en hij heeft het hoogst haalbare bereikt. Op de mediums reed hij dezelfde rondetijden als Max."

Betere prestaties

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de toekomst van Perez bij Red Bull. Men vroeg zich af of hij nog wel voor het team kon rijden, zijn prestaties vielen immers heel erg tegen. In de week voorafgaand de Amerikaanse Grand Prix heeft Perez hard doorgewerkt en volgens Marko plukt hij daar nu de vruchten van: "We kunnen nu betere prestaties van hem gaan verwachten. Normaal gesproken brengt een coureur één dag in de week door in de simulator, maar hij zat er op zijn eigen initiatief drie dagen in."