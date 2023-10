Horner verwacht geen warm onthaal voor Verstappen in Mexico

Max Verstappen kan niet lang genieten van zijn zege op het Circuit of the Americas in Austin. Aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix immers weer op het programma. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er zin in, maar hij denkt niet dat Verstappen een hartelijke ontvangst zal gaan krijgen.

Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez is de grote publiekslieveling in Mexico. Voor de ogen van zijn landgenoten hoopt hij goed te kunnen presteren. Perez is extreem populair, maar dat geldt zeker niet meer voor Verstappen en teamadviseur Helmut Marko. Verstappen reageerde vorig jaar in Brazilië fel op teamorders en Marko sprak zich enkele maanden geleden op onhandige wijze uit over Perez.

Red Bull-teambaas Christian Horner weet dan ook wat zijn manschappen te wachten staat. De Brit laat in Austin aan de internationale media weten dat hij zich er niet zo druk om maakt: "Ik denk niet dat Max de warmste ontvangst ooit gaat krijgen in Mexico. Het ene jaar ben je de vijand en het andere jaar ben je de held. Ik maak mij ook geen zorgen over Marko. Het team staat volledig achter Checo en achter Max. We zijn dol op racen in Mexico, we houden van die fans en hun passie. Dat stadion is echt uniek. We hebben er dus veel zin in."