Horner lacht om Lambiase-verhalen: "Hij moest een vlucht halen"

Max Verstappen won gisteren zijn vijftigste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg de zege zeker niet cadeau. Hij kibbelde tijdens de race met zijn engineer Gianpiero Lambiase. Laatstgenoemde zei na afloop dat hij Verstappen vrijdag wel weer ziet, maar volgens Christian Horner moet niemand daar iets achter zoeken.

Verstappen moest in Austin een aantal flinke duels uitvechten om de koppositie in handen te krijgen. De Nederlander verschalkte uiteindelijk koploper Lando Norris, maar in de schone lucht had hij het zwaar. Hij had last van remproblemen en hij schold tegen Lambiase op het moment dat hij met adviezen kwam in de remzones. Na de finish liet Lambiase over de boordradio weten dat hij Verstappen vrijdag wel weer ziet.

Op sociale media vroegen mensen zich direct af of dit betekende dat er onenigheid was tussen Verstappen en zijn engineer. Red Bull-teambaas Christian Horner liet aan Sky Sports weten hoe het zit: "Het was geen codetaal ofzo. Het gekibbel als een getrouwd stel gaat tussen die twee gewoon door. Hij moest snel terug naar Engeland, dus hij moest zich haasten om zijn vlucht te halen. Normaal gesproken gaat Helmut direct naar huis, maar nu moest de race-engineer dus zo snel mogelijk vertrekken na de wedstrijd."