Marko zag Verstappen worstelen met remmen: "Reed hij op meesterlijke wijze omheen"

Max Verstappen won gisteren zijn vijftigste race uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij kreeg het niet cadeau, want hij moest een aantal stevige duels uitvechten. Verstappen had daarnaast ook nog ruzie met zijn remmen en volgens Helmut Marko ging hij daar op een meesterlijke wijze mee om.

Verstappen begon de Grand Prix op de zesde plaats, maar vanwege zijn zege in de sprintrace gold hij wel als de grote topfavoriet. Verstappen ging behouden van start en hij ging daarna stap voor stap te werk. Hij hengelde zijn tegenstanders binnen totdat hij achter de achtervleugel van Lando Norris reed. Zijn Britse vriend kreeg het niet voor elkaar om zijn positie vast te houden en daarna reed Verstappen door.

Maar, dat ging niet helemaal zoals hij had gehoopt. Verstappen klaagde steen en been over remproblemen en na afloop legde Helmut Marko het uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hadden de remblokken verwisseld en die zijn op één of andere manier achteruit gegaan in de race. Daardoor kreeg hij niet het goede gevoel. Soms remde hij overwegend met de voorkant en soms overwegend met de achterkant. Het maakte het voor hem heel moeilijk om echt op de limiet te rijden, maar hij heeft er op meesterlijke wijze omheen gereden."