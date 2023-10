Norris trots ondanks mislopen zege: "Kon het niet volhouden"

Lando Norris speelde een hoofdrol in de spectaculaire Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas. De Brit greep de leiding bij de start, vocht voor de zege en hij kwam uiteindelijk als derde over de streep. Norris was uiteindelijk heel erg tevreden met zijn resultaat.

Norris schoot als een pijl uit een boog bij de start van de race. De Brit reed weg bij zijn concurrenten en hij leek de topfavoriet voor de zege te zijn. Na de eerst stint had hij de leiding nog steeds in handen, maar Max Verstappen kwam met de seconde dichterbij. De Nederlander kwam erlangs en Norris moest ineens in zijn spiegels gaan kijken. Na een fel duel verloor hij de tweede plaats aan Lewis Hamilton.

Na afloop reageerde Norris zeker niet teleurgesteld. Het publiek juichte voor hem, want zijn geleverde strijd maakte veel indruk op de fans. In gesprek met interviewer van dienst Jenson Button sprak hij zich uit: "Toen ik aan de leiding van de race reed, controle ik de zaak. Dat was echter niet goed genoeg vandaag, maar ik ben blij. Het was voor mij echt een heel erg goede race. We wisten dat we het lastig zouden krijgen en vandaag was het vooral de bandendegradatie. De pace in de openingsfase en de eerste rondjes van mijn stint was goed, ik kon het alleen niet goed genoeg volhouden.