Marko wijst Norris aan als grootste rivaal van Verstappen

Max Verstappen moet vandaag in Austin een inhaalrace gaan rijden. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moet na een teleurstellende kwalificatie starten vanaf de zesde plaats. Verstappen geldt toch als de grote favoriet voor de zege en Helmut Marko denkt dat hij vooral op Lando Norris moet letten.

Verstappen liet afgelopen nacht zien dat hij gewoon weer de snelste is op het Circuit of the Americas in Austin. Hij schreef de sprintrace op een zeer simpele wijze op zijn naam. De Nederlander startte op de eerste plaats en alleen bij de start had hij het eventjes moeilijk. Charles Leclerc daagde hem uit, maar Verstappen bleef rustig en hij gaf de Monegaskische Ferrari-coureur geen centimeter ruimte.

Controle

Red Bull-adviseur Helmut Marko was in zijn nopjes met de sprintzege van Verstappen. De Oostenrijker genoot van Verstappens dominantie en hij kon zelfs eventjes rustig achterover leunen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legde Marko het uit: "Max reed heel gecontroleerd. Hij was snel en hij wist op hetzelfde moment ook nog de banden te managen. Meer kun je gewoon niet doen."

Norris

Lewis Hamilton kon in de sprintrace Verstappen het tempo aardig volgen, maar verder dan volgen kwam de zevenvoudig wereldkampioen ook niet. De Brit is één van de coureurs die straks voor Verstappen start. Ook Lando Norris staat voor Verstappen en Marko let dan ook vooral op hem: "Norris had echt een goede snelheid te pakken, dus ik denk dat hij tijdens de Grand Prix van zondag onze grootste concurrent zal zijn."