Haas moest werkplaats huren om updates te installeren

Het team van Haas rijdt dit weekend niet alleen met een aangepaste livery, maar ook met een groot aantal nieuwe onderdelen. Ze hebben een aantal updates doorgevoerd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Teambaas Günther Steiner vertelt met een grijns hoe zijn team de onderdelen op de auto heeft gekregen.

Haas kondigde de updates al eerder aan, maar het was niet zo simpel om ze op de auto's te plaatsen. Na afloop van de Qatarese Grand Prix moesten de wagens immers naar de andere kant van de wereld worden gebracht. Op het Circuit of the Americas zitten de nieuwe onderdelen op de auto, maar daarvoor moest Haas wel een aantal opvallende acties uitvoeren. Er waren namelijk een paar probleempjes.

Haas-teambaas Günther Steiner kan er eigenlijk wel om lachen. De Italiaan geeft aan dat zijn team een creatieve oplossing moest bedenken voor deze zaak, ze konden de updates namelijk niet op de auto plaatsen in de fabriek. In gesprek met Motorsport.com spreekt Steiner zich uit in Austin: "De auto's zijn hierheen gekomen en we hebben een werkplaats gehuurd. We kregen de auto's vorig week zaterdag, we namen ze mee naar de fabriek en de nieuwe onderdelen werden vanuit Europa ingevlogen. We hebben ze op de auto gezet en om donderdag naar het circuit gebracht."