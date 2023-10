Alonso wijst verkeerde timing aan als oorzaak slechte kwalificatie

Fernando Alonso was de grote tegenvaller van de Amerikaanse kwalificatie in Austin. Op het Circuit of the Americas kwam hij niet verder dan de zeventiende tijd. Alonso baalde natuurlijk van zijn resultaat, maar hij geeft achteraf aan dat het verkeer zijn kwalificatie heeft verpest.

Alonso begon vol goede moed aan het huidige raceweekend. In de eerste vrije training zag het er niet slecht uit en hij leek zich te kunnen vinden in de nieuwe updates van zijn werkgever Aston Martin. Zijn teamgenoot Lance Stroll had het moeilijker, hij stond vrijwel de gehele eerste vrije training in de pitlane en de Canadees viel ook af in Q1. Tot ieders verbazing viel Alonso ook af in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Na afloop van de kwalificatie stelde Alonso dat het niet allemaal op rolletjes liep. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen sprak zich hierover uit in een persbericht van zijn team Aston Martin: "Het was geen ideale kwalificatie voor ons, allebei de auto's vielen al af in Q1. Er was vandaag echt heel veel verkeer en we kregen ons rondje pas voor elkaar met nog iets van één seconde te gaan. We kwamen steeds dichterbij de auto's die voor ons reden en ik denk niet dat dit hielp. Het was heel erg close, het scheelde maar een paar tienden."