Perez ergert zich aan geruchten: "Iedereen heeft zijn eigen agenda"

De geruchten over een mogelijke tweestrijd binnen het team van Red Bull Racing zijn onderwerp van gesprek in Austin. Alle kopstukken van het team van Red Bull hebben al aangegeven dat de verhalen nergens op zijn gebaseerd. Ook Sergio Perez reageert schouder ophalend, hij zegt dat alles koek en ei is binnen het team.

Red Bull is op sportief vlak bezig met een zeer goed seizoen in de Formule 1. Max Verstappen kroonde zich twee weken geleden tot wereldkampioen en in Japan werd Red Bull ook al constructeurskampioen. Toch kwamen er afgelopen weekend opvallende geruchten naar buiten via het Zuid-Amerikaanse O Globo. Volgens die geruchten zouden teamadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner lijnrecht tegenover elkaar staan.

Agenda

Horner, Marko en Max Verstappen ontkenden de geruchten. Ook tweede coureur Sergio Perez reageert schouder ophalend op de verhalen. In Austin spreekt hij zich uit in gesprek met de internationale media: "Het is altijd hetzelfde liedje. Iedereen houdt er gewoon zijn eigen agenda op na. Dat geldt voor iedereen dus ook voor teams en journalisten. Iedereen probeert uiteindelijk de beste verhalen naar buiten te brengen."

Geruchten

Perez geeft dan ook aan dat er geen snars klopt van alle geruchten die afgelopen week de wereld rond gingen. De Mexicaanse coureur legt dit op een nogal duidelijke wijze aan de media in het Amerikaanse Austin: "Het gaat het team momenteel echt voor de wind en Helmut is een extreem belangrijke schakel in ons team. Dat geldt trouwens ook voor Christian. Dus ja, dit is simpel weg weer eens een kwestie van geruchten."