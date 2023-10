Hamilton oneens met hitteklachten: "Ik wil de pijn voelen"

De extreme weersomstandigheden tijdens de Qatarese Grand Prix zijn ook in Austin nog het onderwerp van gesprek. Veel coureurs zijn blij dat de FIA onderzoek gaat doen, maar Lewis Hamilton denkt er iets anders over. De Brit is van mening dat dit er gewoon bij hoort.

In Qatar werden de coureurs geconfronteerd met extreme hitte en dat zorgde voor veel lichamelijke klachten. Logan Sargeant viel uit met uitdrogingsverschijnselen en na afloop van de race konden ook Lance Stroll en Alexander Albon amper uit hun auto komen. Esteban Ocon gaf tijdens de race zelfs over in zijn helm en Fernando Alonso vroeg om verkoeling. De FIA liet na afloop weten dat ze onderzoek gaan doen om soortgelijke situaties in de toekomst beter aan te pakken.

Extreme sport

Als het aan Mercedes-coureur Lewis Hamilton ligt hoeft de FIA echter niet in te grijpen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen laat aan Sky Sports weten dat hij iets controversieels gaat zeggen: "Dit is een extreme sport. Mensen die een marathon lopen vallen ook flauw, maar ze zeggen niet dat de marathon korter moet worden gemaakt. Dit is een extreme sport en we worden er goed voor betaald. Mijn gevoel zegt, dat als ik mij niet goed voel aan het einde van de race, dan moet ik harder trainen."

Pijn

Hamilton wijst naar het verleden waar de omstandigheden ook zeer zwaar waren. De Brit is van mening dat er niet te snel moet worden ingegrepen: "Ik zou niet willen zien dat ze de races korter maken en dat het daardoor makkelijker wordt voor ons. Ik wil dat het extreem is. Ik wil het verschil voelen, ik wil de pijn in mijn lichaam voelen. Ik wil dat ik het kan doen, ik hoop dat extra training ervoor kan zorgen dat je dat ene rondje kan rijden en dat je de race wint. Daar draait dit allemaal om."