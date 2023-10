Steiner verwacht discussies over samenwerkende Red Bull-teams

Het Red Bull-concern heeft een flinke vinger in de pap in de Formule 1. Met Red Bull Racing en AlphaTauri hebben ze immers twee teams op de grid staan. Haas-teambaas Günther Steiner heeft er momenteel nog geen problemen mee, maar hij verwacht wel dat er discussies over gaan komen.

Red Bull Racing staat sinds 2005 op de grid en een jaar later werd het team van Minardi opgekocht door Red Bull. Het team kreeg eerst de naam Toro Rosso en heet nu sinds een aantal jaar AlphaTauri. Het is de zusterrenstal van Red Bull en het was jarenlang het team waar de Red Bull Junior-talenten hun kans konden pakken. Onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen stroomden via het team door naar het succesvolle Red Bull Racing.

Andere sporten

Haas-teambaas Günther Steiner heeft de zaak altijd met verregaande interesse bekeken. De Italiaan stelt dat er op een gegeven moment vragen over zullen komen. In gesprek met RaceFans is hij duidelijk: "Ik denk, of het nou goed is of niet, dat we het moeten bespreken. Er zijn namelijk een heleboel sporten waar dit soort constructies zijn verboden. Maar, tot nu toe is het helemaal geen probleem geweest."

Achttien jaar

Red Bull en AlphaTauri gaan in de nabije toekomst nauwer samenwerken, maar dat willen ze wel volgens de regels gaan doen. Steiner ziet momenteel nog geen problemen: "Het gaat al achttien jaar op deze manier, dus tot nu toe was het oké. Maar, op een gegeven moment zullen er vragen worden gesteld. Dan weten we ook of het goed is of dat het niet zou kunnen. Nu gaan we hier niet op reageren, want het gaat al heel erg lang zo."