Horner ontkent Marko-geruchten: "Altijd een sterke relatie gehad"

Afgelopen weekend gingen er opvallende geruchten rond over het team van Red Bull Racing. Er zou een tweestrijd gaande zijn tussen Christian Horner en Helmut Marko. Of dit klopt, is niet helemaal duidelijk. Teambaas Horner geeft in ieder geval aan dat Marko van hem niet hoeft te vertrekken.

Afgelopen weekend meldde het Zuid-Amerikaanse medium O Globo dat er binnen Red Bull een tweestrijd gaande was tussen teambaas Horner en teamadviseur Marko. Er zou volgens het medium zelfs een vergadering op de planning staan waarbij de positie van Marko zou worden besproken. Marko ontkende deze geruchten eerder al en hij gaf aan dat er helemaal geen gesprek aan zou komen.

Kans

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner heeft nu ook gereageerd op de geruchten. De Brit laat in gesprek met Mirror Sport weten dat zijn relatie met Marko teruggaat naar 1996 en dat hun band nog steeds heel sterk is: "Zonder Helmut was ik hier nu niet geweest. Net als bij de jonge coureurs, heeft hij mij een kans gegeven. We hebben altijd een sterke en zeer open relatie met elkaar gehad. Natuurlijk zijn we het wel eens oneens, maar dat hoort er gewoon bij."

Waardevolle rol

Horner is van mening dat de rol van Marko niet hoeft te veranderen. De Brit geeft aan dat Marko een vitale 80-jarige is en dat er soms wel iets anders gaat dan eerst: "We spreken regelmatig over alle aspecten. Voor Helmut gaat het nu allemaal iets anders sinds zijn vriend en collega Dietrich is overleden. Hij speelt echter nog steeds een zeer waardevolle rol binnen het team en vanuit mijn kant, en die van het team, is er zeker geen intentie om dat te veranderen."