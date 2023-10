Marko ontkent Red Bull-geruchten: "Ik moet ze teleurstellen"

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over een mogelijke machtsstrijd binnen het team van Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko zouden lijnrecht tegenover elkaar staan. Volgens Marko is het allemaal onzin en hij ontkent ook dat er een gesprek met de Red Bull-leiding op de planning staat.

Afgelopen weekend werd de Formule 1-wereld wakker geschud door een bijzonder gerucht uit Zuid-Amerika. Het grote medium O Globo meldde dat Marko en Horner lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. Oud-coureur Ralf Schumacher gooide daarna olie op het vuur door te stellen dat Max Verstappen liever Horner ziet vertrekken dan Marko. Volgens de geruchten zou er deze week namelijk een gesprek op de planning staan over de toekomst van Marko.

Geruchten

Marko heeft de geruchtenstroom ook gezien. De Oostenrijkse teamadviseur baalt hiervan, hij stelt dan ook dat het allemaal onzin is. Marko spreekt zich voor het eerst over deze zaak uit in gesprek met zijn landgenoten van OE24: "Het gaat goed met mij, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Ik moet die doemdenkers teleurstellen. Ik heb geen idee waar die geruchten allemaal vandaan komen."

Gesprek

Ook het gesprek met de Red Bull-top is volgens Marko enorme onzin. Volgens de Oostenrijker staat dit helemaal niet op de planning. Hij maakt zich ook geen zorgen over zijn toekomst binnen de Red Bull-familie: "Er is deze week helemaal geen bijeenkomst. Ik beschik over een contract tot en met eind volgend jaar. Wanneer en op welke manier ik stop, is aan mij om over te beslissen. Dat wordt niet beslist door bijvoorbeeld meneer Horner."

Marko geeft daarnaast wel toe dat er van alles aan de hand is achter de schermen bij Red Bull. Hij wijst naar de ontstane situatie na het overlijden van Dietrich Mateschitz: "Door deze nieuwe situatie is alles anders binnen het bedrijf. Mensen proberen hun macht opnieuw af te bakenen."