Ralf Schumacher verklapt: "Verstappen ziet liever Horner vertrekken dan Marko"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een extreem succesvol seizoen in de Formule 1, maar toch gaan er geruchten rond over onrust binnen het team. Er gaan namelijk wilde geruchten rond over een mogelijke tweestrijd tussen Helmut Marko en Christian Horner. Volgens Ralf Schumacher staat Max Verstappen achter Marko in deze zaak.

Afgelopen weekend kwam het Zuid-Amerikaanse medium El Globo met een wild gerucht naar buiten over Red Bull. Volgens El Globo zouden teambaas Horner en teamadviseur Marko lijnrecht tegenover elkaar staan. Horner zou steun krijgen van de Thaise mede-eigenaren van Red Bull en Marko heeft Oliver Mintzlaff achter zich staan. Of de verhalen kloppen is niet duidelijk, maar het zorgt wel voor de nodige onrust.

AlphaTauri

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dan de verhalen kloppen. De Duitser stelt dat de onrust is ontstaan door het niet verkopen van zusterteam AlphaTauri. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports spreekt Schumacher zich uit: "Die verkoop werd in Salzburg voorkomen omdat het de wens van Dietrich Mateschitz was. Horner zei dat als hij meer moest gaan ondersteunen, hij ook meer invloed wilde. Ik heb het gevoel dat Horner AlphaTauri wil overnemen en het zo succesvol mogelijk wil maken. Hierdoor kan hij het een keertje voor een goede prijs gaan verkopen."

Verstappen

Schumacher denkt ook dat Horner niet zo geliefd is binnen de Red Bull-familie. De Duitser denkt dat ook Red Bull-stercoureur Max Verstappen een kant zal kiezen: "Horner is niet onomstreden in Salzburg, onderschat dat niet. Marko heeft Horner al vroeg opgepikt en hij stond altijd aan zijn zijde. Het verhaal gaat dat Verstappen een ontslag van Marko niet zou tolereren en dat hij liever Horner ziet vertrekken bij het team."