Chandhok looft Piastri en wijst naar afkoopsom Ricciardo

Oscar Piastri is bezig met een sterk debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Australiër werd voor dit seizoen binnengehaald als vervanger van zijn landgenoot Daniel Ricciardo. McLaren moest een aanzienlijk bedrag betalen om Ricciardo's contract af te kopen, maar volgens Karun Chandhok betaalt Piastri dat nu terug.

Het team van McLaren en Piastri waren vorig jaar het middelpunt van een enorme rel. Piastri ontkende een contract bij Alpine en McLaren haalde hem daarna binnen als vervanger van de tegenvallende Ricciardo. Laatstgenoemde beschikte echter over een doorlopend contract, maar McLaren heeft dat afgekocht. Ricciardo werd derde coureur bij Red Bull en hij mocht daarna instappen bij zusterteam AlphaTauri.

Piastri maakt ondertussen veel indruk met podiumplaatsen en een sprintzege in Qatar. Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is in de podcast van Sky Sports enorm complimenteus: "Ik weet niet hoeveel ze aan Ricciardo hebben betaald om dit jaar niet meer voor ze te rijden, maar het gaat zeker om een aanzienlijk bedrag. Oscar begint nu goed te scoren en ze gaan Aston Martin ook nog eens inhalen in het constructeurskampioenschap. McLaren heeft namelijk twee coureurs die punten scoren. Ze verdienen dan ongeveer tien miljoen dollar terug, het was dus achteraf gezien best een slimme beslissing."