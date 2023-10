Ocon weigerde uit te vallen: "Dan moet je mij vermoorden"

De Grand Prix van Qatar was afgelopen weekend een slijtageslag. De omstandigheden waren zeer zwaar, de coureurs gingen bijna van hun stokje door de hitte. Esteban Ocon had het zeer lastig, maar hij geeft wel aan dat hij er niet aandacht om op te geven.

Ocon was één van de coureurs die het extreem zwaar had op het circuit van Losail. De Franse Alpine-coureur moest tijdens de race overgeven. Ondanks dat hij over zijn nek was gegaan, bleef hij toch gewoon doorrijden. Hij was niet de enige met problemen aangezien Logan Sargeant wel uitviel met uitdrogingsverschijnselen en Alexander Albon en Lance Stroll met moeite uit de auto konden komen.

Ocon geeft na afloop aan dat het weliswaar een onplezierige ervaring was, maar dat hij er niet aan denkt om op te geven. De Franse coureur kan er in gesprek met RaceFans eigenlijk wel om lachen: "Ik heb mij nog nooit zo slecht gevoeld tijdens de race. Het was zo heet dat ik geen lucht meer kreeg in mijn helm, ik moest daarvoor mijn vizier open doen op de rechte stukken. Ik probeerde met mijn hand lucht naar binnen te wuiven. Ik probeerde te ademen, maar de hitte kwam in de helm. Het was echt een hel. Uitvallen was geen optie, je moet mij echt vermoorden om uit te vallen."