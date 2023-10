Marko vreest voor McLaren: "Ze kunnen ons nu op elk circuit bijhouden"

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. Hij werd kampioen in de sprintrace, maar deze wedstrijd won hij echter niet. Hij werd verslagen door McLaren-coureur Oscar Piastri. Het team van McLaren was weer op stoom en Helmut Marko maakt zich dan ook zorgen.

Red Bull Racing is dit seizoen extreem dominant in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal werd slechts één keer verslagen, maar in de afgelopen weken werd het vaak spannend. McLaren komt namelijk steeds dichter in de buurt van Red Bull. In Qatar was dat goed merkbaar, Piastri won de sprintrace en hij startte die race ook op de pole position. In de Grand Prix kwam Verstappen als winnaar over de streep, maar Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris kwamen dichtbij.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt met de nodige zorgen naar de opmars van McLaren. De Oostenrijker is van mening dat McLaren de grootste uitdager is van zijn werkgever. In gesprek met Kronen Zeitung laat hij weten dat Red Bull in Qatar al keek naar de Britse renstal: "We hebben onze pace aangepast aan McLaren. Hett is best beangstigend omdat ze ons nu op elk circuit kunnen bijhouden. Het kan volgend jaar zomaar een zware strijd gaan worden. De andere teams kunnen ons en McLaren niet bijhouden."