Newey trots: "Eén van mijn makkelijkste titels ooit"

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander bezorgde Red Bull eerder ook al de constructeurstitel. Adrian Newey heeft in zijn lange loopbaan al meerdere titels gewonnen, hij noemt deze titel de makkelijkste uit zijn loopbaan.

Newey heeft in zijn loopbaan al voor meerdere grote teams gewerkt. Voordat hij in dienst trad bij Red Bull werkte hij ook voor onder meer McLaren en Williams. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens van Red Bull en hij is dus ook de man achter de successen van Sebastian Vettel en nu dus Verstappen. Newey heeft in zijn loopbaan al 25 (!) kampioenschappen gewonnen in de Formule 1.

Dit seizoen is Red Bull machtiger dan ooit, ze hebben slechts één Grand Prix niet gewonnen. In Qatar reageerde Newey in gesprek met Sky Sports dan ook positief op de titel van Verstappen: "Dit is zeker één van de makkelijkste titels geweest, in ieder geval één van de minst stressvolle. We hebben door de jaren heen een geweldig technisch team bij elkaar gekregen. We zijn erin geslaagd om een goede stabiliteit te houden in ons team. We proberen de lijnen intern zo kort mogelijk te houden, we willen echt een leuke werkplek creëren."