Brundle snapt Qatar-kritiek niet: "Laat de coureurs er uitzien als helden"

De Qatarese Grand Prix van afgelopen weekend was een enorme slijtageslag. Het was bloedheet en de coureurs hadden het zeer zwaar. De coureurs willen maatregelen zien en de FIA kondigde die dan ook aan. Martin Brundle is het hier echter niet mee eens, hij vindt dat zware omstandigheden juist goed zijn voor de sport en het image van de coureurs.

Veel coureurs gingen bijna van hun stokje tijdens de race in Qatar. Het was duidelijk te zien dat een aantal coureurs tijdens de pitstops en op het rechte stuk opzoek waren naar frisse lucht. Logan Sargeant viel uit met uitdrogingsverschijnselen, Esteban Ocon gaf over tijdens de race en Alexander Albon en Lance Stroll konden amper uit hun auto stappen. Stroll strompelde daarna naar een geparkeerde ambulance.

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle is het niet eens met alle kritiek. De populaire Brit is extreem duidelijk in een post op X: "Races zoals in Qatar en tijdens extreem natte dagen zorgen ervoor dat de coureurs er uit zien als echte helden en atleten. Ik kan mij dan ook niet vinden in de zwakke mening dat we ze niet zouden moeten laten rijden onder dit soort omstandigheden. Kijk bijvoorbeeld naar Senna in Brazilië, Stewart op de Nürburgring en Lauda na zijn crash."