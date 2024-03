Brundle: "Dan weet je dat Max op het punt staat om te stoppen"

Max Verstappen kende afgelopen weekend een tegenvallende race in Melbourne. De regerend wereldkampioen viel al vroeg uit met remproblemen. Opvallend genoeg reageerde hij daarna zeer rustig en begripvol. Volgens Martin Brundle gaat Verstappen ermee stoppen als hij de passie verliest.

Verstappen kampte in de Australische Grand Prix met remproblemen. Na een paar rondjes kwamen de rookwolken uit zijn achterrem, omdat het onderdeel in de brand was gevlogen. Dit resulteerde in zijn eerste uitvalbeurt sinds 2022. Verstappen stapte mopperend uit de auto, maar toen hij zich meldde bij de media was hij zeer mild. Dat is opvallend aangezien Verstappen in het verleden vaak zeer fel en chagrijnig reageerde op uitvalbeurten.

Martin Brundle vond de reactie van Verstappen zeer opvallend. De oud-coureur en huidig commentator denkt dat Verstappen uiteindelijk het bijltje er bij neer kan gooien. In zijn column voor Sky Sports legt Brundle zijn opvallende mening uit: "Ondanks zijn geweldige succesreeks was Max in eerste instantie erg boos over het feit dat zijn auto hem in de steek had gelaten. Op het moment dat de adrenaline een beetje uit zijn lichaam was verdwenen, is hij tegenwoordig heel erg sterk in het managen van zijn emoties. Als hij ooit de vurige passie in het heetst van de strijd verliest, dan weet je dat hij op het punt staat om ermee te stoppen."