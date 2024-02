Brundle denkt dat Red Bull nog niet aan hun limiet zit

Het team van Red Bull Racing geldt voor aankomend seizoen als de grote titelfavoriet. De Oostenrijkse renstal trok vorige week het doek van de nieuwe RB20 en de reacties waren nu al lovend. Men verwacht veel van Red Bull en Martin Brundle denkt dat het team nog niet de limiet heeft bereikt.

Red Bull heerst sinds de nieuwe regels van 2022 in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal verbrak een vrachtlading aan records en afgelopen jaar waren ze bijna onverslaanbaar. Red Bull profiteerde ook van de sterke prestaties van Max Verstappen, de Nederlander werd in de afgelopen drie jaar wereldkampioen en hij verbrak zeer veel records. Men gaat er dan ook vanuit dat Red Bull weer onverslaanbaar zal zijn in 2024.

Bij de launch zagen kenners al veel opvallende details aan de nieuwe RB20. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle verwacht dan ook nog veel meer van Red Bull. In de podcast van zijn werkgever Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik denk niet dat Red Bull en Verstappen de limiet al hebben opgezocht. Hoeveel beter kunnen ze daar nog worden? Vorig jaar zagen we in de eerste helft van het seizoen dat wanneer Red Bull de DRS opende, het gewoon beschamend was voor de rest. Ze vlogen iedereen voorbij, alsof ze in een andere klasse reden. Ik denk dat de andere teams dichterbij zullen komen, maar ik vraag mij af of het dichtbij genoeg is."