Marko heeft vrede met mogelijk pensioen Verstappen

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een extreem sterk seizoen waarin hij slechts drie Grands Prix niet heeft gewonnen. Helmut Marko is trots en hij stelt dat Verstappen net zo lang blijft doorgaan totdat hij er geen zin meer in heeft.

Verstappen pakte afgelopen weekend zijn langverwachte derde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Hij is al het hele jaar oppermachtig en dat zorgde ervoor dat niemand hem echt kon uitdagen. Alleen zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez kon hem in Qatar nog van de wereldtitel afhouden, maar de Mexicaan kreeg dat niet voor elkaar. Het feest was groot en men vraagt zich af hoeveel titels Verstappen nog kan pakken.

Plezier

Na het veroveren van zijn wereldtitel liet Verstappen weten dat hij niet weet hoelang hij nog zal blijven racen in de Formule 1. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt die woorden uit bij Motorsport.com: "Het betekent dat hij doorgaat zo lang hij het nog naar zijn zin heeft in onze sport en dat het niet uitmaakt hoeveel titels hij uiteindelijk gaat pakken. Als hij er geen plezier meer aan beleeft, dan vertrekt hij."

Stoppen

Momenteel lijkt het erop dat Verstappen voorlopig nog niet gaat stoppen. Hij voelt zich op zijn plek bij Red Bull en hij beschikt nog over een langdurig contract. Toch zal er ooit een dag komen waarop Verstappen de Formule 1 vaarwel gaat zeggen. Marko heeft er vrede mee zodra dat gebeurt: "Dat is zijn beslissing. Hij is echt een fantastische coureur, maar als hij niet langer gemotiveerd is, dan heeft het geen zin om door te gaan."