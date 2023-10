Rosberg : "Perez mag blijven, want er is geen alternatief beschikbaar"

Sergio Perez beleefde een teleurstellend raceweekend in Qatar. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur overschreed te vaak de track limits waardoor hij drie tijdstraffen kreeg. Hij heeft nog een contract voor volgend seizoen, maar volgens Nico Rosberg komt dat vooral doordat er geen goed alternatief beschikbaar is.

Perez blijft dit seizoen ver achter op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Terwijl de Nederlander dit weekend zijn derde wereldtitel pakte in de Formule 1, droop Perez af. De Mexicaan raakte in de sprintrace betrokken bij een crash met Esteban Ocon en daardoor werd Verstappen wereldkampioen. In de race kwam Perez nog wel als tiende over de streep, maar hij had wel drie tijdstraffen ontvangen voor het overschrijden van de track limits.

Alternatief

Red Bull heeft eerder al benadrukt dat ze het contract van Perez gewoon respecteren. Hij rijdt dus ook in 2024 voor het Oostenrijkse topteam. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat er geen beter alternatief beschikbaar is en hij legt dit uit bij Sky Sports: "Als er een alternatief beschikbaar was geweest, dan was hij wel vervangen voor volgend jaar. Er is alleen niemand beschikbaar, dat maakt het zo lastig voor Red Bull. Hij zit zeker te ver van het niveau."

Lawson

Red Bull heeft echter wel drie coureurs achter de hand. AlphaTauri-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda en invaller Liam Lawson staan immers ook onder contract. De naam van Lawson wordt vaak genoemd, maar volgens Rosberg is dat niet slim: "Je weet niet echt waar je dan staat. Natuurlijk heeft hij talent en lijkt hij het goed te doen, maar je kunt hem niet zomaar in de Red Bull zetten. Wie weet hoe het dan zou uitpakken. Dat is gewoon een te groot risico."