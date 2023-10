Marko waarschuwt Perez: "Het hangt nu van hem af"

Het team van Red Bull Racing beleefde in Qatar een weekend met twee gezichten. Max Verstappen werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen, maar zijn teamgenoot Sergio Perez kende allesbehalve een foutloos weekend. Helmut Marko geeft aan dat Perez snel moet gaan presteren en dat zijn Red Bull-toekomst van hemzelf afhangt.

Perez was de enige coureur die het titelfeestje van Verstappen nog kon uitstellen. De Mexicaan moest daarvoor zijn best doen in de sprintrace, maar hij viel hier uit na een crash met Esteban Ocon. Hij startte de Grand Prix vervolgens vanuit de pitlane en hij reed eigenlijk een redelijke inhaalrace. Perez ging echter te vaak over de track limits waardoor hij drie tijdstraffen kreeg, hierdoor werd hij geklasseerd op de tiende plaats.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet zo tevreden met de prestaties van Perez in Qatar. De Mexicaan heeft nog een contract voor volgend seizoen, maar Marko deelt in gesprek met ORF een duidelijke waarschuwing uit: "We willen hem in principe aan zijn contract houden, dat loopt nog tot en met 2024. Het hangt nu van hem af. We hebben anders drie relatief goede coureurs rondrijden bij AlphaTauri. Laten we maar eens afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. We gaan er wel vanuit dat Checo zijn oude vorm gaat terugvinden."