Sterke Piastri schrikt: "Dacht dat ik een tijdstraf had!"

In de schaduw van kersvers drievoudig wereldkampioen Max Verstappen reed ook McLaren-coureur Oscar Piastri een geweldig weekend in Qatar. De jonge Australiër won gisteren de sprintrace op het circuit van Losail en vandaag in de race kwam hij als tweede over de streep. Hij was moe, maar voldaan.

Piastri reed gisteren één van de beste races uit zijn nog korte Formule 1-loopbaan. De Australische coureur is nog bezig met zijn debuutseizoen, maar hij won wel een sprintrace. Bij de start van de Grand Prix bevond hij zich na de chaos bij de start al op de tweede plaats. Hij hield deze positie vast en hij hield ook nog eens het overzicht. Hij maakte zich niet schuldig aan track limits en hij ging ook niet vechten met zijn teammaat Norris.

Na afloop van de race moest Piastri eventjes bijkomen van zijn wedstrijd. Hij had het heet, net als vrijwel het hele veld. De Australiër schrok zich eventjes een hoedje toen interviewer van dienst hem feliciteerde met de titel 'driver of the day': "Ik dacht dat je ging zeggen dat ik een tijdstraf had! Je liet me schrikken man! Ik ben in ieder geval heel erg blij, bocht één was leuk. Dat was zeker het plan voorafgaand de race! De pace was heel goed, maar dit was zeker de zwaarste race uit mijn loopbaan."