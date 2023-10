Piastri heeft vreemd gevoel na sprintzege: "Het was geen echte race"

Max Verstappen pakte gisteren in de sprintrace de wereldtitel, maar hij kwam niet als winnaar over de streep. De Nederlander werd namelijk verslagen door de sterk rijdende Oscar Piastri. De jonge McLaren-coureur was vanzelfsprekend heel blij met zijn resultaat, maar hij vond het ook een vreemde situatie.

Piastri kende een zeer sterke zaterdag op het circuit van Losail in Qatar. De Australiër verraste in de Sprint Shootout al met de pole door zijn teamgenoot Lando Norris en Verstappen te verslaan. In de sprintrace verloor hij de koppositie aan George Russell, maar aangezien de Brit op softs reed, wist Piastri hem weer te verschalken. In de slotfase probeerde Verstappen nog de aanval te openen, maar Piastri hield het hoofd koel.

Piastri was heel erg tevreden met zijn sprintzege. De zege telt niet als een echte zege en dat zorgt voor wat verwarring. De jonge Australische coureur gaf dat op de persconferentie ook toe: "Ik ben natuurlijk heel erg blij met het winnen van de Sprint. Ik moet wel zeggen dat het een beetje vreemd voelt omdat het geen race is. Het voelt wel een beetje vreemd, maar ik ben wel heel blij. Het was gewoon een heel erg goede dag. Ik ben heel blij met hoe ik dit heb gedaan, ook qua banden."

