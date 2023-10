Piastri snapte er niets meer van: "De auto was wel heel snel"

Oscar Piastri dacht gisteren voor een paar minuten dat hij als derde was geëindigd in de kwalificatie in Qatar. De Australische McLaren-coureur profiteerde van het feit dat zijn teamgenoot Lando Norris de track limits had overschreden. Piastri overkwam een paar minuten later hetzelfde, maar hij baalde niet.

De track limits speelden een hoofdrol in de Qatarese kwalificatie op het circuit van Losail. Veel coureurs gingen over de witte lijnen heen en daardoor werden er veel rondetijden verwijderd. Lando Norris verloor daardoor zijn tweede plaats en dat zorgde ervoor dat Oscar Piastri werd gepromoveerd naar de derde plaats. Terwijl hij stond te babbelen met interviewster van dienst Naomi Schiff kwam naar buiten dat ook hij de track limits had overschreden.

Piastri sloot de kwalificatie hierdoor af met de zesde tijd. Dat is ook geen slecht resultaat, maar na afloop wist hij niet helemaal meer wat er aan de hand was. In gesprek met Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik pushte gewoon iets te hard tijdens de laatste ronde. Dat is jammer, want de auto was heel snel. We kunnen het morgen nog een keer proberen met de shootout en de sprint. We zullen daar zien wat we dan kunnen doen. Het is allemaal best krap en het is dus makkelijk om een foutje te maken. De baan is namelijk heel glad."