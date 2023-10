Sportieve Wolff gaat Red Bull feliciteren: "Wel via WhatsApp"

Max Verstappen kan dit weekend in Qatar zijn wereldtitel prolongeren. De Nederlander is bezig met een sterk seizoen en twee weken geleden bezorgde hij zijn team Red Bull Racing ook al de constructeurstitel. Nu kan hij zelf ook kampioen worden en Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft aan dat hij Red Bull zeker zal gaan feliciteren.

De teams van Mercedes en Red Bull zijn elkaars grootste rivalen. Dit komt nog steeds door de extreem spannende titelstrijd van 2021. In de jaren daarna konden beide tams het niet laten om soms een klein sneertje uit te delen aan de tegenpartij. Toch is ook sportiviteit nog niet uitgestorven. Beide teams zullen elkaar namelijk wel blijven feliciteren bij mogelijke successen en mooie resultaten.

WhatsApp

Mercedes-teambaas Toto Wolff is afwezig in Qatar. Hij is nog steeds herstellende van zijn operatie, maar hij voelt zich wel goed. In gesprek met OE24 laat hij weten dat hij Red Bull sowieso gaat feliciteren bij een mogelijk succes: "Helmut Marko en Red Bull kunnen zeker op mijn felicitaties rekenen, maar wel via WhatsApp. Ondanks onze rivaliteit moeten we wel sportief blijven, want ze zetten momenteel de standaard. Je kan ze dus alleen maar feliciteren."

Marko

Wolff benadrukt dus ook dat hij Marko gewoon zal feliciteren. De Mercedes-teambaas was enkele weken geleden nog zeer kritisch op zijn landgenoot vanwege diens onhandige uitspraken over Sergio Perez. Voor Wolff maakt dat echter geen verschil: "Zijn uitspraken zijn tegenwoordig soms echt waanzinnig en dan is zijn leeftijd daar geen excuses voor. Ik denk dat hij zijn lesje nu wel heeft geleerd."