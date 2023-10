Marko tegenstander van komst Andretti: "Dan daalt de waarde van de andere teams"

Autosportfederatie FIA keurde eerder deze week de plannen van Andretti Global goed. Als het aan de FIA ligt, mag de Amerikaanse autosportgigant dus gaan deelnemen aan de Formule 1. Andretti gaat nu in gesprek met de FOM. Veel van de huidige teams zien de komst van Andretti niet zitten, ook Helmut Marko is kritisch.

De FIA opende eerder dit jaar de inschrijvingen voor mogelijke nieuwe teams. Meerdere partijen stuurden hun ideeën op naar de FIA, maar de meeste hiervan werden als onrealistisch bestempeld. LKY SUNZ, Hitech, Rodin Carlin en Formula Equal vielen allemaal af. Andretti wil de Formule 1 betreden in samenwerking met Cadillac en de FIA ziet dat wel zitten. Op McLaren na, zijn de meeste huidige Formule 1-teams geen voorstander van de plannen.

Ook bij Red Bull Racing is men uitermate kritisch. Teamadviseur Helmut Marko is van mening dat het voor problemen gaat zorgen. In gesprek met F1-Insider legt hij dit uit: "Een elfde team betekent niet alleen dat de teams minder geld krijgen, maar ook dat de waarde van de teams gaat dalen. Dat wil niemand. De meeste circuits hebben ook bijna geen ruimte meer. Waar moet je een nieuw team laten in de nu al krappe pitlanes? Je moet in de paddock ook ruimte gaan maken en dat betekent dat de hospitalities kleiner moeten worden. Dat willen de teams niet."