Marko wil niet dat Ricciardo te snel terugkeert

Daniel Ricciardo komt dit weekend toch niet in actie in Qatar. De Australiër zou eigenlijk weer terugkeren bij het team van AlphaTauri, maar dat is dus niet het geval. Hij wordt weer vervangen door Liam Lawson. Volgens Helmut Marko is dit niet vreemd omdat men niet van plan is om te snel te werk te gaan.

Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje tijdens een crash in de tweede vrije training in Zandvoort. De Australiër wordt sindsdien vervangen door Liam Lawson. In Japan maakte AlphaTauri bekend dat Ricciardo ook in 2024 voor het team rijdt, hij hoeft zich nu dus niet meer te bewijzen. De Australiër kan rustig verder gaan met zijn herstelproces en er is dus ook geen haast meer. In Qatar zal hij dan ook niet plaatsnemen in de cockpit van de AlphaTauri.

Het is nu de verwachting dat Ricciardo terugkeert op het Circuit of the Americas in Austin. Aangezien dit een zeer hobbelig circuit is, zal Red Bull hem zo goed mogelijk gaan voorbereiden op de comeback. Ook teamadviseur Helmut Marko deelt die mening. De Oostenrijker deelt in gesprek met de krant Osterreich dat Ricciardo een metalen plaatje in zijn hand heeft gekregen: "Zoiets duurt normaal gesproken een aantal weken, zelfs met een normale herstelperiode. Je wil dan ook niet te gehaast te werk gaan."