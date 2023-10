'Ricciardo nog niet volledig fit, Lawson rijdt weer in Qatar'

Het lijkt er sterk op dat Daniel Ricciardo aankomend weekend in Qatar toch niet in actie komt. De Australiër is nog steeds herstellende van zijn gebroken middenhandsbeentje en men zou hem niet te vroeg in willen zetten. Dit zou dus betekenen dan Liam Lawson ook in Qatar weer achter het stuur zit van de AlphaTauri-bolide.

Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje tijdens een crash in de tweede vrije training in Zandvoort. De Australiër wordt sindsdien vervangen door de jonge Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Hij is bezig met een goede reeks waarin hij in Singapore zelfs WK-punten wist te scoren. In Japan werd bekend gemaakt dat Ricciardo en Yuki Tsunoda volgend seizoen de AlphaTauri-coureurs zijn. Ricciardo hoeft zich dus niet te bewijzen.

In eerste instantie was het de bedoeling dat Ricciardo aankomend weekend in Qatar weer zou terugkeren, maar het lijkt erop dat dit niet het geval is. Chris Medland en PlanetF1 melden namelijk dat Ricciardo in Qatar niet in actie komt, dit betekent dus dat Lawson weer achter het stuur plaats mag nemen. Ricciardo nam eerder deze week plaats in de simulator voor tests. Deze verliepen naar wens, maar hij is nog niet helemaal fit. AlphaTauri vindt het een te groot risico op Ricciardo in de eerste vrije training in te zetten om te kijken hoe het gaat. Naar verwachting keert hij terug achter het stuur in Austin.