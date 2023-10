Brown vreest voor Red Bull in 2024

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft slechts één Grand Prix niet gewonnen en de concurrentie verwacht ook in 2024 een sterk Red Bull. McLaren CEO Zak Brown noemt de zaak zelfs een beetje 'eng'.

Red Bull heeft dit seizoen een reusachtig voorsprong op de rest van het veld. Ze zijn vrijwel elk weekend sterk en alleen in Singapore werden ze verslagen. Daarnaast waren Charles Leclerc, Carlos Sainz en Lewis Hamilton een keertje sneller in de kwalificatie. Red Bull heeft de constructeurstitel al in handen en Max Verstappen is dichtbij de wereldtitel, men denkt dan ook dat Red Bull zich momenteel vooral focust op 2024.

Ook McLaren CEO Zak Brown vreest voor nog een paar seizoenen met Red Bull-dominantie. De Amerikaan wijst naar de huidige successen en de mogelijke gevolgen daarvan. In gesprek met Sky Sports legt Brown zijn zorgen uit: "Ik kan mij goed voorstellen dat Red Bull door deze dominantie de focus al snel heeft gelegd op de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Wat er aankomt, is dus best eng. De rest van het veld gaat verder met achtervolgen, maar de regels blijven stabiel dus iedereen leert hoe ze de auto het beste kunnen aanpassen."