Ricciardo heeft geen spijt van keuzes

Daniel Ricciardo keerde dit seizoen terug bij zijn oude liefde Red Bull. De Australiër begon het jaar als derde rijder van Red Bull Racing en mocht daarna instappen bij zusterteam AlphaTauri. Hij verliet Red Bull jaren geleden voor avonturen bij Renault en McLaren, maar daar heeft hij geen spijt van.

Bij Red Bull was Ricciardo de teamgenoot van Max Verstappen. Voordat Verstappen echt dominant werd, had Ricciardo het Red Bull-schip verlaten. Hij tekende bij Renault, maar ook daar ging hij snel weer weg. De Australische coureur vertrok daarna naar McLaren en daar kreeg hij te maken met een sterke Lando Norris. Alhoewel hij één race won, werd zijn McLaren-avontuur nooit echt een succes. Eind vorig seizoen werd zijn contract dan ook ontbonden.

Ricciardo heeft voor 2024 een AlphaTauri-contract op zak. Sommigen zijn van mening dat hij Red Bull noot had moeten verlaten. In gesprek met Fox Sports Australia spreekt Ricciardo zich hierover uit: "Ik denk dat ik nu op de leeftijd ben dat ik geen spijt meer heb. Ik zie het niet als een verlies, maar als lessen. Ja, natuurlijk had ik graag meer races gewonnen in mijn loopbaan. Winnen was dan misschien saai geworden en ik had het dan misschien minder gewaardeerd dan ik nu doe. Ik zou het niet veranderen. Zolang ik kan blijven groeien en beter kan worden door mijn ervaring, dan ben ik tevreden."