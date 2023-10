Perez voert strafpuntenklassement aan

Sergio Perez beleefde vorige week op het circuit van Suzuka een zeer teleurstellende race. De Mexicaan was betrokken bij meerdere incidenten en dat leverde hem meerdere straffen en strafpunten op. Het zorgde ervoor dat Perez momenteel aan de leiding gaat in het strafpunt-klassement.

In de Formule 1 wordt een coureurs geschorst als hij twaalf strafpunten op zijn superlicentie heeft verzameld. Vooralsnog is geen enkele Formule 1-coureur geschorst vanwege een te hoog aantal strafpunten. Het is echter wel zo dat strafpunten na een jaar vervallen, hierdoor krijgen de coureurs weer iets meer ademruimte. Perez hoeft zich voorlopig dan ook nog geen zorgen te maken.

De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur voert momenteel het klassement van de coureurs met de meeste strafpunten aan. Hij staat samen met Lance Stroll bovenaan met zeven strafpunten. Op 2 oktober vervallen er echter twee strafpunten van Perez. Pierre Gasly staat op de derde plaats in het klassement met vijf strafpunten. Een viertal coureurs volgt dan met vier strafpunten. Oscar Piastri, Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas staan op nul strafpunten. Ook Max Verstappen heeft zich gedragen, want hij staat slechts op twee strafpunten. Beide punten vervallen op 13 november.