Lawson kijkt niet naar Williams-zitje: "Ik ben een Red Bull-coureur"

Het startveld voor het aankomende Formule 1-seizoen is bijna rond. Alleen bij het team van Williams is nog een plekje vrij, maar de kans is groot dat Logan Sargeant een nieuw contract gaat krijgen. Liam Lawson focust zich niet op dat zitje omdat hij zich een Red Bull-coureur voelt.

Lawson maakt momenteel veel indruk als invaller bij het team van AlphaTauri. De getalenteerde Nieuw-Zeelander vervangt sinds de Nederlandse Grand Prix de geblesseerde Daniel Ricciardo en hij doet dat op een zeer sterke wijze. Vorige week werd echter bekend dat AlphaTauri voor 2024 heeft gekozen voor Ricciardo en Yuki Tsunoda. Lawson zal zich weer moeten focussen op zijn reserverol bij Red Bull Racing en AlphaTauri.

Direct na het AlphaTauri-nieuws werd Lawson in verband gebracht met het vrije stoeltje bij Williams. Hij wil daar zelf nog niet aandenken, hij focust zich op zijn huidige taken. De jonge Nieuw-Zeelander wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik ben een Red Bull-coureur en alle Red Bull-stoeltjes zijn bezet, jammer genoeg betekent dat nu dat ik reservecoureur ben. Om eerlijk te zijn heb ik nog niet zoveel over mijn toekomst nagedacht. Ik zal mij nu volledig gaan focussen op wat ik nu doe zodat ik het meeste kan halen uit deze kans."