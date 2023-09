Ricciardo positief: "Het gaat steeds beter en beter"

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer Daniel Ricciardo zijn comeback gaat maken in de Formule 1. De Australiër is nog steeds herstellende van zijn gebroken middenhandsbeentje en het lijkt er op dat de Grand Prix van Qatar te vroeg komt. Ricciardo zelf blijft echter optimistisch over zijn herstel.

Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje tijdens een ongelukkige crash in de tweede vrije training in Zandvoort. De Australiër wordt sindsdien bij AlphaTauri vervangen door Liam Lawson. Ricciardo werkt hard aan zijn herstel, maar volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner komt het raceweekend in Qatar waarschijnlijk te vroeg. Ricciardo moet zich volgens hem voorbereiden op de Amerikaanse Grand Prix in Austin.

Ricciardo blijft zelf zeer gemotiveerd en hij voelt zich nog steeds goed. Hij heeft een contract voor 2024 bij AlphaTauri op zak en hij wil zelf zo snel mogelijk terugkeren achter het stuur van zijn bolide. In gesprek met de West Australian Newspaper geeft Ricciardo een update over zijn herstelproces en zijn terugkeer: "Ik voel dat het steeds beter en beter gaat. De aanstaande test in onze simulator zal laten zien waar ik echt sta. Ik wil echt zo snel mogelijk weer achter het stuur van mijn auto kruipen, maar volgende week zullen we hierover meer weten."