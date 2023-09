Horner verwacht Ricciardo niet terug in Qatar

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer Daniel Ricciardo terugkeert bij het team van AlphaTauri. De Australiër is nog steeds hertellende van zijn gebroken middenhandsbeentje. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zijn comeback zou maken in Qatar, maar volgens Christian Horner is die kans zeer klein.

Ricciardo brak tijdens de tweede vrije training in Zandvoort zijn middenhandsbeentje bij een onhandige crash. De Australiër wordt sindsdien vervangen door Liam Lawson. Lawson maakt veel indruk, maar vorige week werd bekend dat hij geen zitje krijgt voor 2024. AlphaTauri kiest voor Ricciardo en Yuki Tsunoda. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing wil niet te gehaast te werk gaan, dus keert Ricciardo pas terug als hij volledig fit is.

Austin

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat ze geen haast gaan maken met Ricciardo's comeback. De Britse teambaas laat aan Sky Sports News weten dat de kans klein is dat Ricciardo terugkeert in Qatar: "Ik zou zeggen dat het minder waarschijnlijk is. Zijn herstel gaat goed en hij heeft zijn stoeltje voor volgend seizoen af binnen, dus hij hoeft zich niet te haasten voor Qatar. Misschien kan hij beter wachten tot Austin, al is dat een enorm hobbelig circuit. Het is misschien beter dat hij zich voorbereidt op Austin."

Simulator

AlphaTauri liet eerder weten dat Ricciardo hard zijn best doet om in Qatar terug te keren. Maar, de kopstukken van Red Bull twijfelen over dat doel. Horner deelt die mening en hij laat weten wanneer er een beslissing zal worden gemaakt. Hij wijst naar een laatste test: "Ik weet dat hij zijn zinnen heeft gezet op de race in Qatar. Hij zit volgende week in de simulator en aan de hand daarvan zullen we een beslissing gaan nemen."