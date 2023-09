IndyCar-coureur vindt Palou beter dan Verstappen

Max Verstappen wordt gezien als één van de beste coureurs van zijn generatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur ontvangt dan ook veel complimenten van zijn collega-coureurs. Ook in de Verenigde Staten hebben ze veel respect voor Verstappen, maar toch vindt Agustín Canapino IndyCar-superster Alex Palou beter dan de Nederlander.

Verstappen heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen. Hij werd twee keer verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez en twee weken geleden was Carlos Sainz in Singapore ook beter. In de Aziatische stadsstaat stond Verstappen voor het eerst in 2023 niet op het podium. Hij oogst veel lof met zijn machtige prestaties in de Formule 1, ook aan de andere kant van de plas zijn ze complimenteus. Toch genieten ze daar vooral van hun eigen coureurs.

Completer

De Spanjaard Alex Palou veroverde dit seizoen met overmacht de IndyCar-titel. Palou's IndyCar-collega Agustín Canapino laat aan Fox Argentina weten wie hij de beste vindt: "Palou is niet van deze wereld. Naar mijn mening is hij de beste van de wereld. Als hij niet de beste is, dan hoort hij wel bij de beste drie. Naar mening is hij completer dan Verstappen. Wat hij doet in de IndyCar is voor mij echt buitenaards, al is dat heel subjectief."

Ovals

Canapino is daarnaast ook van mening dat Verstappen een zeer goede coureur is. De Argentijn blijft er echter wel bij dat Palou beter is: "Verstappen is ook van buitenaardse kwaliteit. Ik vind hem ook echt ongelooflijk goed, maar voor mij is het racen op ovals iets dat alles anders maakt. Rijden op een oval is veel extremer en de Formule 1 doet dat niet. Dat is dus waarom voor mij een coureur als Palou veel completer is. Hij maakt het verschil op alle soorten circuits en ik alle soorten disciplines, echt buitenaards."