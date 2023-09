Brown groot voorstander van nieuwe teams: "Creëert meer waarde"

Het is algemeen bekend dat meerdere partijen interesse hebben in het oprichten van een nieuw Formule 1-team. Veel van de huidige teams zijn tegen omdat ze vrezen dat dit hen veel geld gaat kosten. McLaren CEO Zak Brown staat iets anders in deze zaak, hij denkt dat het juist geld oplevert.

Autosportfederatie FIA zette begin dit jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere partijen meldden zich aan, maar het lijkt er op dat alleen de samenwerking tussen Andretti en Cadillac nog een serieuze kans maakt. De Amerikanen hebben verregaande interesse in het oprichten van een nieuw team en ze beschikken al over de juiste mensen en faciliteiten. Toch zijn de huidige teams geen fan van de komst van nieuwe teams.

Juiste vergoeding

McLaren CEO Zak Brown is één van de weinige voorstanders van de komst van een nieuw team. De Amerikaanse CEO laat aan Motorsport.com weten dat hij anders in de geldkwestie staat: "Ik geloof niet dat ik geld opgeef. Het moet wel het juiste team zijn met de juiste middelen. Laten we er even van uitgaan dat dit het geval is. Als ze de juiste vergoeding betalen, dus geen 200 miljoen, maar 700 miljoen, dan krijg ik 70 miljoen. De verwatering is dan 10 miljoen per jaar, dan ben ik in deze situatie voor zeven jaar gedekt."

Vraag

Brown denkt dat de komst van een elfde team dus juist heel goed is voor de Formule 1. Hij is van mening dat dit juist goed is voor de waarde van de sport in zijn geheel: "Als het alleen al 700 miljoen kost om de sport binnen te komen, dan creëert dat ook 700 miljoen meer waarde. Dus wat het vandaag waard is, zeg zo'n 2 miljard, dan wordt dat nu dus zo'n 2,7 miljard. Zodra er ook een twaalfde team bijkomt, dan ben je uitverkocht. Dat drijft de vraag verder omhoog."