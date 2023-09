Verstappen lacht om mogelijke Sprint-titel: "Dan kan je toch ook drinken?"

Max Verstappen bezorgde Red Bull Racing vandaag de constructeurstitel in Japan. De Nederlandse coureur schreef de race op het circuit van Suzuka op zijn naam en hij deed goede zaken voor zijn eigen titel. Het maakt hem dan ook niets uit dat hij al wereldkampioen kan worden na afloop van de Sprint in Qatar.

Verstappen kan zich over drie weken tot wereldkampioen kronen op het circuit van Losail in Qatar. De Nederlander kan dat zelfs al doen door goed te presteren in de Sprint op zaterdag. Dat zou betekenen dat er al een feestje wordt gevierd op de zaterdag terwijl de echte race pas op zondag wordt verreden. Zijn team heeft wel zin in een feestje, maar Helmut Marko grapte dat drank in Qatar wel heel duur is.

Verstappen verkeerde in een opperbeste stemming na afloop van zijn zegetocht in Japan. Hij keek alvast vooruit op de aanstaande festiviteiten in Qatar. In gesprek met Viaplay reageerde hij op zijn mogelijke titel in de Sprint: "Ja, beter! Wie weet, we gaan het zien. Op zaterdag kun je toch ook drinken in de avond? Na de race op zondag kunnen we het weer verder gaan vieren." Over de woorden van Marko maakt Verstappen zich ook geen zorgen: "Ik denk dat die hoge prijs wel de laatste zorg van Red Bull is!"