Piastri in de wolken na eerste podium: "Niet veel mensen krijgen deze kans"

Oscar Piastri is bezig met een geweldig debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Australiër reed een sterke race in Japan en dat resulteerde zojuist in zijn eerste podium uit zijn nog prille loopbaan. Voor Piastri was het een droom die uitkwam, zo liet hij na afloop weten.

Piastri kwalificeerde zich gisteren al op de tweede plaats. Bij de start van de race was het direct duidelijk dat hij polesitter Max Verstappen wilde laten werken voor zijn geld. Hij opende de aanval, maar hij moest toezien hoe zijn teamgenoot Lando Norris veel beter wegkwam. Norris probeerde Verstappen aan te vallen, maar de Nederlander was simpelweg te sterk. Later in de race moest Piastri zijn tweede plaats schenken aan Norris.

De derde plaats betekende het eerste podium uit de jonge loopbaan van Piastri. Hij was daar heel erg blij mee en dat deelde hij met interviewer van dienst Damon Hill: "Dit voelt zeker speciaal. Ik zal dat nog wel eventjes in mijn hoofd houden. Ik kan het team niet genoeg bedanken voor deze kans. Er zijn niet veel mensen die deze kans krijgen en ik pak al een podium in mijn eerste seizoen. Het was niet mijn beste race ooit, maar het was goed genoeg voor een trofee."